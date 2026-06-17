В Суздале начался ремонт 5-километрового участка трассы, которая ведёт к музею живой истории «Щурово городище» и в Ивановскую область. Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В Суздале начался ремонт 5-километрового участка трассы, которая ведёт к музею живой истории «Щурово городище» и в Ивановскую область. Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». По информации пресс-службы Правительства региона, сейчас подрядчики укладывают нижний слой асфальта, затем возьмутся за верхний и укрепят обочины. Ремонт начали со стороны села Романово, которое в 2020 году признали