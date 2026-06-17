Специалисты регионального управления Роспотребнадзора отобрали пробы воды и песка в заявленных 37 зонах для купания. На 17 июня, выдано всего 5 санитарно-эпидемиологических заключений на

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора отобрали пробы воды и песка в заявленных 37 зонах для купания. На 17 июня, выдано всего 5 санитарно-эпидемиологических заключений на использование водоёмов в рекреационных целях. Ковровский район: 1. оз.Старка (г. Ковров); 2. водоём в п.Мелехово, рядом с ул. Юбилейная Муромский район: 3. набережная р. Ока; Камешковский район: 4. оз. Запольское; Киржачский район: