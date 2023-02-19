Попугай Манго любит все делать вместе.

Попугай Манго любит все делать вместе.Однаждына балкон девушки по имени Марта залетела птица. Поначалу ей было страшнонаходится с ним рядом. Неизвестное существо металось из угла в угол, хаотично махалокрыльями и пищало. Однако вылетать обратно птичка наотрез отказалась. Мартадаже позвонила маме — как же быть с маленьким существом.Уже черезнесколько часов Марта привыкла к своему новому другу. Он забрался ей на шею итак провел остаток вечера. На следующий день они отправились в ветеринарнуюклинику, чтобы выяснить — кто же эта птица? Оказалось, что у красно-зеленогопопугая нет никакой метки, а значит нельзя определить его хозяев. И посколькупоиск по соседям тоже не дал результатов, маленький Манго, как его назвалаМарта, остался с ней.Маленькийпитомец оказался очень тактильным. Он проводит свои дни сидя на плече, шее илиголове своей "мамы". Он любит принимать с ней ванну, собираться поутрам, готовить на кухне.ИногдаМарта берет Манго с собой на прогулку в специальном рюкзаке. Там ему комфортнои безопасно. Замечательный попугай! Марта считает его своим маленьким лучшимдругом и счастлива, что однажды он залетел к ней в квартиру.