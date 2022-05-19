На территории Владимирской области за прошедшие сутки 19 мая 2022 года лабораторно подтверждено 44...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 19 мая 2022 года лабораторно подтверждено 44 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:8 сл. во Владимире,7 сл. в Муромском районе,6 сл. в Ковровском районе,5 сл. в Кольчугинском районе,2 сл. в Александровском районе,4 сл. в Юрьев-Польском районе,3 сл. в Гусь-Хрустальном районе,1 сл. в Судогодском районе,1 сл. в Камешковском районе,4 сл. в Меленковском районе,1 сл. в Вязниковском районе,2 сл. в Суздальском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 151274 случая заболевания.