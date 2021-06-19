Эпидемия коронавируса в России продолжает набирать обороты. После мощного всплеска в пятницу число новых случаев заболевание продолжило расти.
<a href="https://33live.ru/novosti/19-06-2021-v-rossii-vyyavili-pochti-18-tysyach-novyx-zarazhenij-koronavirusom-.html" target="_blank">В России выявили почти 18 тысяч новых заражений коронавирусом </a> - Эпидемия коронавируса в России продолжает набирать обороты. После мощного всплеска в пятницу число новых случаев заболевание продолжило расти.
[url=https://33live.ru/novosti/19-06-2021-v-rossii-vyyavili-pochti-18-tysyach-novyx-zarazhenij-koronavirusom-.html]В России выявили почти 18 тысяч новых заражений коронавирусом [/url] - Эпидемия коронавируса в России продолжает набирать обороты. После мощного всплеска в пятницу число новых случаев заболевание продолжило расти.