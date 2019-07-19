Срок рабочего соглашения истекает 22 июля

Срок рабочего соглашения истекает 22 июляГлавврач больницы №7 в микрорайоне Оргтруд Дмитрий Митрофанов не будет продлевать контракт с облздрава. Срок рабочего соглашения истекает 22 июля. Дмитрий Митрофанов руководил медучреждением с 2015 года.Во время последнего визита директора облздрава Алексея Мозалева в Оргтруд, местные жители просили уволить Митрофанова с должности и вернуть предыдущего руководителя - Любовь Боброву. Алексей Мозалев пообещал рассмотреть этот вариант.Напомним, что скандал вокруг больницы №7 начался в апреле, когда жители узнали, что их отделение «скорой помощи» станет структурным подразделением Городской скорой помощи, а сама больница войдет в состав городской поликлиники №5.