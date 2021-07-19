С 01.07.2021 вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Закон № 248-ФЗ). Закон № 248-ФЗ ..

С 01.07.2021 вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Закон № 248-ФЗ). Закон № 248-ФЗ регулирует отношения по организации и осуществлению государственного контроля (надзора), муниципального контроля, устанавливает гарантии защиты прав граждан и организаций как контролируемых лиц.Под государственным (муниципальным) контролем в Российской Федерации понимается деятельность контрольных (надзорных) органов, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, осуществляемая посредством (ч. 1 ст. 1 Закона № 248-ФЗ):- профилактики нарушений обязательных требований;- оценки соблюдения гражданами и организациями данных требований;- выявления нарушений этих требований;- принятия предусмотренных законодательством мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений.Госконтроль, как и муниципальный контроль, должен быть направлен на достижение общественно значимых результатов, связанных с минимизацией риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, вызванного нарушениями обязательных требований.Положения Закона № 248-ФЗ применяются, в том числе, к государственному земельному надзору. Положение о федеральном государственном земельном контроле (надзоре) утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 № 1081.В целях информационного обеспечения государственного контроля (надзора), муниципального контроля создаются:1) единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля (далее - единый реестр видов контроля);2) единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.Правила формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, в том числе правила размещения в сети Интернет общедоступных сведений, утверждаются Правительством Российской Федерации (ч. 2 ст. 19 Закона о контроле). Данные правила были утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2021 N 604.Они применяются, так же как и Закон о контроле, с 01.07.2021, за исключением абз. 2 п. 10, который действует с 01.07.2022.Проведение контрольных (надзорных) мероприятий, информация о которых на момент начала их проведения в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий отсутствует, не допускается (ч. 3, 4 ст. 19 Закона о контроле). Оператором единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий является Генеральная прокуратура.Сведения, содержащиеся в едином реестре, размещаются на официальном сайте единого реестра. Срок размещения сведений составляет одни сутки (п. 20 Правил). Адрес официального сайта единого реестра определяется оператором единого реестра. Контрольный орган, составляя документы для занесения в реестр, наносит на них QR-код. При использовании для просмотра информации QR-кода сведения отображаются без ограничений доступа к ним. Органы прокуратуры, Минэкономразвития, а также уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей имеют неограниченный доступ к сведениям, содержащимся в едином реестре.Контролируемые лица получают доступ к сведениям, содержащимся в едином реестре относительно контролируемых лиц, посредством авторизованного доступа на единый портал государственных и муниципальных услуг и (или) в личный кабинет контролируемого лица в ведомственных информационных системах.При осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий. Государственный контроль (надзор), муниципальный контроль должны обеспечивать стимулы к добросовестному соблюдению обязательных требований и минимизацию потенциальной выгоды от нарушений обязательных требований.Государственный контроль (надзор), муниципальный контроль осуществляются на основе управления рисками причинения вреда (ущерба), определяющего выбор профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий, их содержание (в том числе объем проверяемых обязательных требований), интенсивность и результаты, в том числе при составлении ежегодных планов проведения проверочных мероприятий.В рамках осуществления федерального государственного земельного контроля (надзора) возможно проведение следующих видов контрольно-надзорных мероприятий:- со взаимодействием с контролируемым лицом:1) инспекционный визит;2) рейдовый осмотр;3) документарная проверка;4) выездная проверка.- без взаимодействия с контролируемым лицом:1) наблюдение за соблюдением обязательных требований;2) выездное обследование.Контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, могут проводиться на плановой ивнеплановой основе только путем совершения инспектором и лицами, привлекаемыми к проведению контрольного (надзорного) мероприятия, следующих контрольных (надзорных) действий:1) осмотр;2) опрос;3) получение письменных объяснений;4) истребование документов;5) инструментальное обследование;6) экспертиза.В соответствии с ч. 8 ст. 98 Закона № 248-ФЗ организация, проведение и оформление результатов проверок, иных мероприятий государственного контроля (надзора), муниципального контроля, не завершенных на день вступления в силу Закона № 248-ФЗ, осуществляются в соответствии с положениями нормативных правовых актов, действовавших на дату начала этих проверок, иных мероприятий государственного контроля (надзора), муниципального контроля.