Во Владимире ночью 19 июля из-за из-за сильного ливня размыло обочину на 6 км трассы Р-132 «Золотое кольцо», у западного соединения с М-7. Аварийная бригада ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород

Во Владимире ночью 19 июля из-за из-за сильного ливня размыло обочину на 6 км трассы Р-132 «Золотое кольцо», у западного соединения с М-7. Аварийная бригада ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород должна устранить последствия к 21 июля. «Для устранения последствий на место незамедлительно выдвинулась аварийная бригада подрядной организации. Участок был обозначен знаками, выставлена временная схема движения с