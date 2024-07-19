Смотрите Вести в 21:05: как обустроить Александров? Депутаты Заксобрания и министры обсудили...

Смотрите "Вести" в 21:05: как обустроить Александров? Депутаты Заксобрания и министры обсудили развитие регионаПредставительный совет- Как обустроить Александров? Депутаты Заксобрания и министры ознакомились с местными объектами благоустройства и обсудили развитие региона.Международный диалог- Гости из солнечной Шри-Ланки во Владимире. О каких проблемах говорили на заседании дискуссионного клуба "Диалог"?"Архипелаг-2024- И юные кванторианцы из 33 региона презентовали свой беспилотник. Какой вес он способен поднять?