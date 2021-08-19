В результате происшествия житель Курской области получил серьёзные травмы.

«Владимирпассажиртранс» выплатил мужчине, пострадавшему в ДТП с участием троллейбуса, 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в УФССП по Владимирской области.Авария произошла во Владимире. Виновным в произошедшем признали водителя троллейбуса. В результате происшествия житель Курской области получил серьёзные травмы.Мужчина подал в суд на транспортную компанию. Фемида постановила выплатить 400 тысяч, но перевозчик отказался добровольно возмещать ущерб. Дело передали приставам, которые взыскали с компании причитающуюся истцу сумму.