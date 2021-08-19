О соблюдении правил безопасного поведения на проезжей части напомнили юным жителям Гороховца.

В преддверии нового учебного года на территории Владимирской области проходит комплексное оперативно-профилактическая операция «Дети на дороге!». Сотрудники полиции региона проводят мероприятия, направленные на предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.В рамках операции сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Гороховецкому району побывали в лагерях дневного пребывания, которые посещают ребята разного возраста.Во время встреч стражи правопорядка напомнили юным жителям района о соблюдении правил безопасного поведения на проезжей части. Беседы сопровождались демонстрацией тематических видеороликов, после просмотра которых мальчишки и девчонки задали сотрудникам полиции вопросы, получив компетентные ответы.Юным участника движения, принявшим участие во встречах, вручили памятки с полезной информацией.