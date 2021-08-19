Ещё 15 жителей региона отпраздновали 90- и 95-летие.

Во Владимирской области 16 человек отметили 90-, 95-ти и даже 100-летие.Уже больше века исполнилось жительнице посёлка Прасковье Строевой. В годы Великой Отечественной войны она трудилась на Дзержинском военном заводе − сначала на станках, а потом учётчиком и бухгалтером. С 1945 по 1949 годы Прасковья Фёдоровна работала плановиком на фабрике «Большевик» в Никологорах, а затем 25 лет на местном промкомбинате.Поздравления с 95-летием также принимали: уроженка Вязников Нина Сырова, Лидия Абрамова из Ляховского МО, Клавдия Лукьянова из Денятинского. Последняя в одиночку воспитала девятерых детей. Сейчас у неё 16 внуков и 15 правнуков. Также 95-ый день рождения отметила Валентина Краснова из деревни Тургенево. У Валентины Васильевны 14 внуков и 25 правнуков.Своё 90-летие отпраздновали: Екатерина Логунова, Нина Комракова, Валентина Лупанова, Евдокия Логунова, Мария Реброва, Лидия Лощилова из Камешкова, житель деревни Тереховицы Владимир Лушников, Зоя Федотова из посёлка Новки, Вера Петрова из Сеньково, Сергей Уткин из Вязников и Нина Никитина из деревни Паустово.