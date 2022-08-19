В 1032 День рождения города Владимира, которое будет отмечаться 27 августа, в областном центре ограничат движение, из-за чего изменятся маршруты общественного транспорта. 27 августа, с 9:00 до 23:00

В 1032 День рождения города Владимира, которое будет отмечаться 27 августа, в областном центре ограничат движение, из-за чего изменятся маршруты общественного транспорта. 27 августа, с 9:00 до 23:00 движение транспорта будет перекрыто от Студеной горы до площади Фрунзе. Официальный старт торжества, напомним, планируется в 12:00. Глава города Андрей Шохин рассказал, как в эти часы будет