В правительстве сообщили приятную новость: желающие попасть на фестиваль фейерверков все-таки смогут получить бесплатные билеты. Дополнительные проходки будут появляться на сайте

В правительстве сообщили приятную новость: желающие попасть на фестиваль фейерверков все-таки смогут получить бесплатные билеты. Дополнительные проходки будут появляться на сайте мероприятия каждый день в районе 8 вечера. В день будут выкладывать по 400 билетов (по 200 на каждый из дней фестиваля). Зарегистрироваться можно по ссылке. Напомним, Международный фестиваль фейерверков пройдет в Суздале 23 и