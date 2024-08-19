Спасатели посетили детский загородный оздоровительный лагерь в деревне Большевысоково Вязниковского района, где встретились с ребятами и провели для них урок безопасности.

Спасатели посетили детский загородный оздоровительный лагерь в деревне Большевысоково Вязниковского района, где встретились с ребятами и провели для них урок безопасности. Об этом сообщила ГУ МЧС России по Владимирской области.Пожарные рассказали детям о своей работе и показали специальную экипировку, а также проинструктировали, как нужно себя вести в случае обнаружения возгорания.Кроме того, перед детьми выступил представитель ГИМС, который рассказал о правилах поведения во время отдыха на воде.