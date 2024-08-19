По обвинению в умышленном причинении вреда здоровью, опасного для жизни человека, перед судом предстанет житель Владимира.

По обвинению в умышленном причинении вреда здоровью, опасного для жизни человека, перед судом предстанет житель Владимира. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Инцидент произошёл вечером 5 апреля. Фигурант вместе с матерью и её сожителем распивали алкогольные напитки. Дама отправилась спать, а мужчины повздорили. Во время конфликта обвиняемый схватил нож и вонзил клинок оппоненту в грудь. Мужчина выжил, но попал в больницу.В настоящий момент уголовное дело в отношении владимирца передано в суд.