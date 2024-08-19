Всероссийская акция «Дети вместо цветов» пройдет уже в 11-ый раз. Суть в том, чтобы вместо покупки букета на 1 сентября, пожертвовать деньги в благотворительный фонд «Алёша» на лечение больных

Всероссийская акция «Дети вместо цветов» пройдет уже в 11-ый раз. Суть в том, чтобы вместо покупки букета на 1 сентября, пожертвовать деньги в благотворительный фонд «Алёша» на лечение больных детей. Совсем оставить учителя без цветов на 1 сентября тоже нельзя. Поэтому родителям предлагается скинуться на один букет от класса, а остальные собранные деньги направить на