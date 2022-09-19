Сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении серии краж из частных домов во Владимирской...

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в совершении серии краж из частных домов во Владимирской области. Ущерб превысил 500 тысяч рублей.В Муроме задержаны 47- и 48-летний безработные местные жители, подозреваемые в совершении серии краж.Ранее с сообщениями о пропаже имущества из частных жилых и строящихся домов в полицию обратились несколько граждан. Сотрудниками полиции было установлено, что злоумышленники действовали по одной схеме: разбивали окна, проникали в помещения и похищали бытовую технику и строительные инструменты.Общая сумма причиненного потерпевшим материального ущерба превысила 500 000 рублей.Подозреваемые, задержанные оперативниками после очередной кражи, в содеянном сознались, пояснив, что похищенное перевозили на автомобиле и сбывали в соседних районах.В настоящее время установлена причастность подозреваемых к совершению 14 эпизодов краж. Часть похищенного имущества изъята.Возбуждены уголовные дела. Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, расследование продолжается.Фото: pxfuel.com