Вязниковских чиновников, которые затягивали с ответом на обращения местных жителей, а то и вовсе игнорировали их, привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе

Вязниковских чиновников, которые затягивали с ответом на обращения местных жителей, а то и вовсе игнорировали их, привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. Выяснилось, что в феврале этого года в орган местного самоуправления обратился местный житель. Он рассказал о некачественной чистке одной из автодорог от снега. Как бы комично это не звучало,