Во Владимире девочка выпала из окна школы на втором этаже. О происшествии уже осведомлены в прокуратуре. Надзорный орган проводит проверку. Как сообщают в прокуратуре происшествие

Во Владимире девочка выпала из окна школы на втором этаже. О происшествии уже осведомлены в прокуратуре. Надзорный орган проводит проверку. Как сообщают в прокуратуре происшествие случилось 19 октября около полудня. Ученица пятого класса выпала из окна второго этажа и в результате падения получила закрытый перелом стопы. Органами прокуратуры тщательно исследуются все обстоятельства произошедшего, будет дана