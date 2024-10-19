Роспотребнадзор по Владимирской области закрыл суши-бар из-за множественных нарушений.

Внеплановая проверка Роспотребнадзора была проведена на основании сообщения местного жителя. По данным суздальского суда, едой из заведения отравилось несколько человек, включая детей.В ходе проверки выяснилось, что в заведении было множество нарушений. Условия труда, сотрудники без медкнижек, просроченные продукты и наличие кишечных палочек. Так же было выяснено, что в заведении отсутствует цеховое деление, внутренняя отделка не позволяет проводить уборку и дезинфекцию, отсутствует санузел для персонала, нарушено товарное соседство, нарушение температурных условий хранения продуктов и отсутствуют документы на сырьё.Найденные нарушения создают опасность для жизни и здоровья граждан. С 18 октября деятельность организации приостановлена на 90 суток, дело передано в суд.