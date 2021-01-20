Они могут записаться через комплексные центры социального обслуживания населения, либо позвонить по телефонам: 8-800-450-01-21 или 8 (4922) 36-28-33.

В связи с началом массовой вакцинации жителей Владимирской области от коронавируса департаментом соцзащиты организована доставка граждан старше 60 лет в медучреждения для прививания от болезни.«Люди старше 60 лет, желающие пройти иммунизацию от ковида, могут записаться через комплексные центры социального обслуживания населения, либо позвонить по телефонам: 8-800-450-01-21 или 8 (4922) 36-28-33», - уточнили в департаменте соцзащиты.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях «Вконтакте» и в «Одноклассниках». Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.