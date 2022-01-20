Студентам представилась уникальная возможность пошагово отследить процедуру изготовления паспорта.
В рамках акции «Студенческий десант» студенты Владимирского филиала РАНХиГС провели один день с сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области.
Сотрудники УВМ рассказали о ключевых функциях подразделения и задачах, которые сегодня выполняют В частности, по оказанию государственных услуг.
Студентам представилась уникальная возможность пошагово отследить процедуру изготовления паспорта, узнать из уст специалистов о тонкостях оформления документов, пройти процедуру дактилоскопирования при помощи специального прибора.
Кроме того, «десантники» познакомились с процессом создания биометрического заграничного паспорта.
Также гости проверили работу системы электронной очереди и проследили за процессом приема граждан.
В процессе общения с сотрудниками ребята задавали вопросы о службе, социальных гарантиях сотрудников, возможности поступления в то или иное подразделение уже в ближайшее время. На каждый вопрос студенты получили развернутый компетентный ответ.