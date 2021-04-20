В настоящее время установлена причастность фигурантки к пяти эпизодам хищений.

В феврале текущего года в УМВД России по городу Владимиру от представителей ломбардов поступили сообщения о пропаже золотых изделий. Заявители поясняли, что обнаруживали пропажу после того, как помещение покидала женщина, интересовавшаяся украшениями.Сотрудники полиции, изучив полученную информацию, в том числе записи с камер видеонаблюдения, опросив возможных очевидцев произошедшего, установили, что к хищениям может быть причастна одна и та же посетительница точек.В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к совершению краж была задержана 42-летняя жительница Селивановского района.В содеянном фигурантка созналась, пояснив, что намеренно просила продавцов показывать лоток с украшениями, брала некоторые из них, после чего роняла на пол и, подняв, похищала, а не возвращал обратно.Золото злоумышленница реализовывала в Москве.В настоящее время установлена причастность фигурантки к пяти эпизодам хищений на сумму около 100 000 рублей.Отделом дознания УМВД России по городу Владимиру в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).Сотрудники полиции проводят проверку на причастность злоумышленницы к иным эпизодам противоправной деятельности.