Серьезная авария с участием автомобиля Toyota и кареты скорой помощи произошла в Первомайском районе Алтайского края. Ранним утром 20 мая машины ехали по Чуйскому тракту и иномарка врезалась в ..

Серьезная авария с участием автомобиля Toyota и кареты скорой помощи произошла в Первомайском районе Алтайского края. Ранним утром 20 мая машины ехали по Чуйскому тракту и иномарка врезалась в машину с медиками, которая после столкновения опрокинулась в кювет, передает сайт . Авария унесла жизнь врача. Сообщается также и о трех пострадавших.