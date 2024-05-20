Об этом сообщают сотрудники Информационного центра Правительства Владимирской области в телеграм-канале.

Во Владимире нашли место для проведения областного Дня поля. Об этом сообщают сотрудники Информационного центра Правительства Владимирской области в телеграм-канале.«Мероприятие в этом году пройдёт в Юрьев-Польском районе на базе СПК «Красносельское» – на одном из крупных хозяйств района», – пишут представители Правительства.Событие пройдёт 14 июня. Гостей будет ждать выставка сельскохозяйственной техники, поставщиков средств защиты растений, семенного и посадочного материала, а также пройдёт конкурс профессионального мастерства механизаторов, выступления творческих коллективов.