В 48 случаях виновным лицам назначено наказание в виде лишения свободы.

Управление транспортом в состоянии опьянения является одним из самых грубых нарушений Правил дорожного движения, способных стать причиной дорожно-транспортных происшествий, в том числе с трагическими последствиями.В 2021 году на территории Владимирской области сотрудниками полиции выявлено свыше 2600 фактов управления транспортом водителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Зарегистрировано 108 ДТП с участием нетрезвых водителей или водителей, отказавшихся от медицинского освидетельствования, в которых 31 человек погиб и 160 получили ранения.В соответствии с действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, как и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2-х лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения процедуры медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 264.1 УК РФ.В текущем году в регионе возбуждено более 300 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Судами области вынесено более 180 обвинительных приговоров. В том числе 48 подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы, в 111 случаях – в виде обязательных работ.Остальные уголовные дела находятся в стадии рассмотрения.