Шелковая коллекция из Кольчугино, мстерская миниатюра и хрустальные изделия от Гусевского завода представили наш регион на выставке в Нижнем Новгороде. Эксперты, предприниматели и

Шелковая коллекция из Кольчугино, мстерская миниатюра и хрустальные изделия от Гусевского завода представили наш регион на выставке в Нижнем Новгороде. Эксперты, предприниматели и представители органов власти объединились на традиционном Форуме креативных территорий, чтобы обсудить развитие народных художественных промыслов. Как отмечают участники конгресса, такая встреча нужна не только для того, чтобы показать лишь своё творчество, но