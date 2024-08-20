Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора во вторник, 20 августа.

На прошлой неделе ОРВИ заболели 4 786 человек. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора во вторник, 20 августа.В больницы Владимира обратились 1 695 пациентов. Заболеваемость возросла во всех возрастных группах, за исключением детей в возрасте 7-14 лет. Санитарные врачи провели 388 исследований, при этом случаев гриппа не обнаружено.На позапрошлой неделе заболеваемость ОРВИ во Владимирской области увеличилась на 2%, и в больницы обратились 4 439 человек.