Согласно информации, Верховный суд отклонил жалобы адвокатов Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера.

Верховный суд РФ подтвердил законность решения о передаче дела троих адвокатов Алексея Навального, обвиняемых в экстремизме, для рассмотрения в Петушинском районном суде Владимирской области, как сообщает РАПСИ, ссылаясь на пресс-службу суда. Согласно информации, Верховный суд отклонил жалобы адвокатов Вадима Кобзева, Игоря Сергунина и Алексея Липцера.Эти адвокаты обвиняются в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Росфинмониторинг включил их в список террористов и экстремистов. Следствие утверждает, что обвиняемые использовали свои полномочия для доступа в колонию, где отбывал наказание Навальный, и обеспечивали постоянный обмен информацией между участниками экстремистского сообщества и осужденным.Алексей Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии №3. Ему был назначен 19-летний срок особого режима за создание экстремистского сообщества и призывы к экстремистской деятельности.