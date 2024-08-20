14-летний подросток на электросамокате попал под колеса авто. Авария произошла на улице Мира недалеко от Музея природы. 19 августа около 18:20 мальчик переезжал дорогу по нерегулируемому

14-летний подросток на электросамокате попал под колеса авто. Авария произошла на улице Мира недалеко от Музея природы. 19 августа около 18:20 мальчик переезжал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент в него врезался автомобиль «Датсун Он-До», за рулем которого была 39-летняя женщина. Подросток получил телесные повреждения, его отвезли в детскую больницу скорой помощи. В