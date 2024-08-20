В регионе-33 прошёл второй педагогический тур, в котором приняли участие учителя из Белгородской, Тульской и Ярославской областей.

В регионе-33 прошёл второй педагогический тур, в котором приняли участие учителя из Белгородской, Тульской и Ярославской областей. Об этом 20 августа рассказала правительства Владимирской области.Организатором мероприятия выступил Владимирский институт развития образования. Гости из других регионов вместе с выпускниками педагогического института ВлГУ побывали в Коврове, Юрьев-Польском и других населённых пунктах. Они познакомились с инфраструктурой наших городов и посетили 19 образовательных организаций.