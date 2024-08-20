Во вторник, 20 августа, на территории 33-го региона ожидаются грозы и ливни.

Во вторник, 20 августа, на территории 33-го региона ожидаются грозы и ливни. Об этом рассказала областной столицы, ссылаясь на данные Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Неблагоприятные погодные условия прогнозируются до 14.00. Кроме того, в эти часы усилится ветер. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду.Повышается вероятность возникновения различных ЧС. В том числе возможны обрушения ветхих коммуникаций и старых деревьев, а также аварии на объектах энергоснабжения. Жителям советуют соблюдать бдительность и осторожность.