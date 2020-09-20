ПНС Ливии до сих пор не смогли объяснить, по какой причине были задержаны россияне. По словам замглавы МИД РФ Михаила Богданова, это переходит все границы разумного.

ПНС Ливии до сих пор не смогли объяснить, по какой причине были задержаны россияне. По словам замглавы МИД РФ Михаила Богданова, это переходит все границы разумного.Ситуация с социологами – это не просто противозаконный захват российских граждан. Эта ситуация находится на грани беспредела, отметил Богданов. В ответ на требования российской стороны немедленно освободить плененных, триполитанское правительство лишь отсылало письма о том, что волноваться не о чем, россияне находятся в нормальных условиях и обеспечены всем необходимым.Причину российский дипломат видит в том, что удерживающая социологов группировка фактически не подчиняется ПНС. Премьер-министр не может повлиять на боевиков.Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан попали в плен весной прошлого года. Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей отправились в Ливию для проведения социологического исследования.Они не совершали ничего противозаконного, однако их посадили в частную тюрьму и до сих пор не предъявили официальных обвинений. Изолятор "Митига", где содержат россиян, известен бесчеловечными условиями содержания заключенных, а также пытками.Богданов потребовал от ПНС Ливии немедленного освобождения Шугалея и Суэйфана.