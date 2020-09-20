И сегодня выходит на охоту с оружием Робин Гуда.

А наша Нина Глизница предпочитает свету софитов активный отдых. И сегодня выходит на охоту с оружием Робин Гуда. Нина, сможешь попасть в яблочко?Это самое простое задание - попасть в 3D мишень на открытом пространстве. "Кабана" ставят на расстоянии 20 метров. Заряжают лук по принципу "карандаша".- Принцип карандаша. Ты берёшь самое близкое место, где на него будешь воздействовать. здесь то же самое, тебе будет удобнее, если ты возьмёшь его здесь.Белое перо - контрольное, должно смотреть под рукоять лука. Тетиву натягивают до отказа. Дальность полёта такой стрелы - триста метров, - объясняет президент федерации стрельбы из лука Олег Тютин. Для точного выстрела корпус нужно чуть наклонить вперёд.- Стреляй.- Ну почти.Главное - концентрация и терпение. Целятся лучники не в мишень, а чуть ниже. Линия проекции тетивы проходит через центр лука. Три промаха, потом удача может улыбнуться.Суслик в кустах, кабаны - в гуще деревьев и в овраге. Опытным лучникам задачу усложняют. На выездных тренировках Владимирской Федерации стрельбы из лука мишени Олег расставляет по кругу. Стрельба из лука и арбалета. Сложность выстрела зависит от расстояния и доступности цели.Диана Муталибова, ученица: "В стрельбе из лука необходима стабильность, нужно быть терпеливым, не нужно отчаиваться и тогда всё получится".Тимофей Малышев уже, можно сказать, профи. Он постоянно ездит на тренировки в лес и участвует в соревнованиях. В копилке есть и победы. Стреляет лучник только своими стрелами.Тимофей Малышев, ученик: "У меня есть счастливая стрела, вот эта. Потому что она не рваная, а самая лучшая. Я ею всегда попадаю".Выездные тренировки помогают лучникам готовиться к соревнованиям. Точность и дальность стрельбы из лука и арбалета проверяют на испытательной станции . Чтобы доказать своё мастерство, лучникам предстоит пройти два круга по 12 мишеней. Ближайший турнир уже в конце сентября.Нина Глизница, Андрей Синягин."Вести-Владимир".