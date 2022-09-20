Ночью 18 сентября в Коврове сотрудники полиции остановили автомобиль «ВАЗ», в салоне которого...

Ночью 18 сентября в Коврове сотрудники полиции остановили автомобиль «ВАЗ», в салоне которого находились двое 31-летних мужчин. При проверке было установлено, они постоянно проживают в Ленинградской области, а собственником транспортного средства является 60-летний местный житель.В дальнейшем полицейские выяснили, что фигуранты, приехавшие в Ковров на заработки, решили воспользоваться чужим авто для поездки по городу. Противоправные действия были пресечены госавтоинспекторами.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам угона. Фигуранты арестованы.Фото https://www.pxfuel.com/