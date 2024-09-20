Юный спортсмен Евгений Сурков завоевал третье место на первенстве России по мотокроссу. Он соревновался в классе 50 куб. см – это мотоциклы для начинающих спортсменов в возрасте от 5 до 8
<a href="https://33live.ru/novosti/20-09-2024-shkolnik-iz-vladimirskoj-oblasti-zavoeval-bronzu-na-pervenstve-rossii-po-motokrossu.html" target="_blank">Школьник из Владимирской области завоевал «бронзу» на первенстве России по мотокроссу</a> - Юный спортсмен Евгений Сурков завоевал третье место на первенстве России по мотокроссу. Он соревновался в классе 50 куб. см – это мотоциклы для начинающих спортсменов в возрасте от 5 до 8
[url=https://33live.ru/novosti/20-09-2024-shkolnik-iz-vladimirskoj-oblasti-zavoeval-bronzu-na-pervenstve-rossii-po-motokrossu.html]Школьник из Владимирской области завоевал «бронзу» на первенстве России по мотокроссу[/url] - Юный спортсмен Евгений Сурков завоевал третье место на первенстве России по мотокроссу. Он соревновался в классе 50 куб. см – это мотоциклы для начинающих спортсменов в возрасте от 5 до 8