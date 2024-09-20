Юный спортсмен Евгений Сурков завоевал третье место на первенстве России по мотокроссу. Он соревновался в классе 50 куб. см – это мотоциклы для начинающих спортсменов в возрасте от 5 до 8

Юный спортсмен Евгений Сурков завоевал третье место на первенстве России по мотокроссу. Он соревновался в классе 50 куб. см – это мотоциклы для начинающих спортсменов в возрасте от 5 до 8 лет. Чемпионат проходил в 7 этапов. Шестой проходил на трассе «Мотодром Арены» в Коврове. Там Евгений Сурков занял второе место. Финал состоялся на мотодроме