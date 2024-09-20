Перед судом предстанут сотрудники Муромцевского лесотехнического колледжа, разместившие в общежитии учебного заведения 37 мигрантов. О задержании нелегалов стало известно еще год назад, их

Перед судом предстанут сотрудники Муромцевского лесотехнического колледжа, разместившие в общежитии учебного заведения 37 мигрантов. О задержании нелегалов стало известно еще год назад, их взяли оперативные спецслужбы во время проведения рейда. Теперь же расследование уголовного дела в отношении директора и заведующей хозяйством техникума, а также сотрудницы строительной организации завершено. Как установило следствие, в мае 2023 года