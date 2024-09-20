У неплательщиков было 30 дней, чтобы заплатить по счетам.

Сотрудники энергетической компании отключили электроснабжение у 55 неплательщиков в Ленинском и Октябрьском районах города Владимира. Об этом информировала пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс» в пятницу, 20 сентября.Долги жителей составляют от 5 до 200 тысяч рублей. У потребителей была возможность в течение 30 дней погасить свои задолженности, но они не воспользовались этой арендой.Теперь злостные неплательщики смогут восстановить электроснабжение только после полного расчета с долгами, уплаты начисленных штрафов и стоимости подключения. Также 24 человека, которые были задержаны за незаконное подключение к электросетям, обязаны будут выплатить штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей.