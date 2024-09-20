Врачи решили провести системную терапию с использованием нового генно-инженерного препарата.

Специалисты из Владимира оказали помощь подростку, страдавшему от тяжелой формы псориаза. Как сообщила пресс-служба ОДКБ, пациент поступил в педиатрическое отделение с сильным зудом и высыпаниями по всему телу. Уточняется, что многолетнее лечение местными методами не помогало больному.Врачи решили провести системную терапию с использованием нового генно-инженерного препарата, который уже успешно прошел клинические испытания при борьбе с тяжелыми формами псориаза. Результаты не заставили себя ждать, и благодаря лечению состояние подростка значительно улучшилось: кожные проявления псориаза и зуд исчезли.Напомним, ранее мы писали, что