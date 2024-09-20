«Семейный альбом» в полотнах. В центре пропаганды ИЗО открылась выставка живописи в поддержку семейных ценностей. На каждом холсте – преемственность поколений, трепетная любовь к детям и

«Семейный альбом» в полотнах. В центре пропаганды ИЗО открылась выставка живописи в поддержку семейных ценностей. На каждом холсте – преемственность поколений, трепетная любовь к детям и теплая забота о родителях. Свои работы представили владимирские художники со всей области. На входе в выставочный зал зрителей встречает картина «Семья» Олега Пленкина. На портрете – художник с супругой,