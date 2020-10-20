Разработка "Генериума" позволит обеспечить суверенитет страны в вопросе производства современного препарата

Биофармацевтическая компания "Генериум" в поселке Вольгинский Владимирской области зарегистрировала первый отечественныйгенно-инженерный препарат для лечения бронхиальной астмы средней и тяжелой степени. Об этом сообщает .В пресс-службе компании отметили, что разработка "Генериума" позволит обеспечить суверенитет страны в вопросе производства современного препарата, экономию средств государственного бюджета и гарантию защищенности прав российских пациентов на доступ к самым современным средствам терапии."Выпуская "Генолар", "Генериум" реализует стратегию производства полного цикла (от клеточного банка до готовой лекарственной формы) препаратов, направленных на борьбу с основными причинами инвалидизации и смертности наших граждан, к которым относятся инфекционные, сердечно-сосудистые и респираторные заболевания" - подчеркнул генеральный директор АО "Генериум", профессор Дмитрий Кудлай.