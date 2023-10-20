​Резцова умерла в возрасте 59 лет.

Умерла олимпийская чемпионка по биатлону и по лыжным гонкам Анфиса Резцова, об этом ТАСС сообщил бывший муж Леонид Резцов.Спортсменка была госпитализирована 15 октября и скончалась в реанимации, не приходя в сознание.Анфиса Резцова родилась в поселке Якимец во Владимирской области.Резцова была единственной в истории олимпийской чемпионкой, которая завоевала золото на играх в 1988 в лыжной эстафете, в 1992 в биатлонном спринте и 1994 году в биатлонной эстафете.