Уж от кого не ожидали: департамент ЖКХ Москвы выпустил крайне современную и яркую рекламу раздельного сбора мусора. Ролик быстро стал хитом самой широкой аудитории Рунета. Тут есть все: спецагенты Матрицы, ленивый горожанин, который не хочет разделять мусор и даже сам Морфеус внутри мусоровоза. Почему так важна социальная реклама сегодня и что она дает – об этом рассуждают эксперты

Уж от кого не ожидали: департамент ЖКХ Москвы выпустил крайне современную и яркую рекламу раздельного сбора мусора. Ролик быстро стал хитом самой широкой аудитории Рунета. Тут есть все: спецагенты Матрицы, ленивый горожанин, который не хочет разделять мусор и даже сам Морфеус внутри мусоровоза. Почему так важна социальная реклама сегодня и что она дает – об этом рассуждают эксперты– Сегодня в рекламе, чтобы быть услышанным, надо использовать яркие лаконичные образы, – говорит эксперт в сфере диджитал Ольга Куликова, управляющий партнер агентства "Артикул Медиа". – Для потребителя уже мало просто сказать: делай так, а вот так – не делай. Потребитель хочет увидеть историю, где есть сюжет, развитие. Если она смешная – так вообще замечательно. Для поколения Z, живущего в сторис Инстаграмма и в Тик-Токе – для них реклама в стиле сторителлинга – это самая естественная вещь. Поэтому если вы сегодня хотите заинтересовать и запомниться аудитории – используйте современные методы, определенные поколенческие коды.Крайне традиционное ведомство ЖКХ решило попробовать в креатив и, судя по всему, им это удалось. Несознательный москвич выносит мусор и собирается выкинуть все вместе. В этот момент его похищают агенты Матрицы и бросают внутрь мусоровоза, где он оказывается в кресле перед Морфеусом.Харизматичный и пугающий капитан корабля "Навуходоносор" показывает два контейнера: синий и серый. В синий – отходы, которые можно переработать. В серый – все остальное, кроме опасных веществ. И человеку дается выбор: спасти свой город и планету или продолжать ее загрязнять несортируемым мусором.– Мне нравится, как сделана реклама про раздельный сбор мусора – это вполне в тренде. Коротко, ярко, предельно ясно и весело, – говорит Ольга Куликова. – Для тех, кто смотрел кино – узнаваемо. Для тех, кто не смотрел – еще и повод окунуться в классику. Кстати, если бы я уже не разделяла мусор, то после такого ролика точно бы начала.Проблема мусора для Москвы более, чем актуальна. А 1 января этого года в столице стартовала программа раздельного сбора отходов, но, как говорится, к каждой контейнерной площадке полицейского не поставишь. Весь расчет – на социальную рекламу и сознательность граждан.– Социальная реклама – это отличный способ повлиять на аудиторию для различных задач. Вот и коллеги из фонда "Чистая Москва" использовали известный сюжет для того, чтобы привлечь внимание людей к пользе раздельного сбора мусора. На эту проблему уже давно пора обратить внимание. Что можно сказать? Во-первых, власти – молодцы, стараются преподнести тему креативно. Во-вторых, важно, что экологии стали уделять гораздо больше внимания, чем раньше. Это направление не только популярно, но уже и модно. Я думаю, мы движемся в верном направлении и совсем скоро, научимся окончательноценить и любить свою планету, – говорит Анна Ефремова, генеральный директор коммуникационного агентства libellule politique.Создатели ролика, кстати, обыграли и роль самого Морфеуса, вложив в ролик определенный философский смысл. По фильму, предлагаемый им выбор – между двумя таблетками – является, по сути, выбором между спокойной жизнью, и смертью во благо общей цели. "Многие люди уже привыкли к назиданиям и запугиванию, поэтому обращение к ним с юмором выглядит более человечным и добрым, – говорит психолог Анастасия Гудкова. – Использование известного персонажа диссонирует с темой мусора и выглядит ещё более комично и привлекательно, создаёт эффект неожиданности. Мне кажется, авторы ролика смогли донести идею ответственности за экологию и привлечь внимание к важной проблеме довольно "экологичным" способом".Москвичи рекламу уже оценили. Ролик на YouTube просмотрели уже больше 700 тысяч человек, что для государственной рекламы в первые же дни появления вполне значимые цифры.