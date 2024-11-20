Фильм Приключения Буратино режиссера Леонида Нечаева стал символом этих качеств, оставив яркий след в сердцах зрителей. Насколько хорошо вы помните детали этой чудесной киносказки? Если вы уверены в своих знаниях и готовы проверить свою память, тест – это именно то, что нужно.
Фильм "Приключения Буратино" режиссера Леонида Нечаева стал символом этих качеств, оставив яркий след в сердцах зрителей. Насколько хорошо вы помните детали этой чудесной киносказки? Если вы уверены в своих знаниях и готовы проверить свою память, тест – это именно то, что нужно.
1. Что хотел соорудить из полена Джузеппе, когда взял его в руки?
А) Ножку для стола
Б) Пенек
В) Небольшой столик
2. Без чего, по мнению шарманщика Карло, его "сын" не мог пойти в школу?
А) Без портфеля
Б) Без азбуки
В) Без сменной обуви
3. Как долго жил в старой каморке сверчок, по его собственным словам?
А) Пятьсот лет
Б) Сто лет
В) Двести лет
4. Что обещал сделать Буратино, когда повзрослеет?
А) Купить папе тысячу новых курток
Б) Завести ферму со сверчками
В) Устроить ему и его другу безбедную старость
5. Куда пошел Буратино вместо школы?
А) Гулять по городу
Б) В театр
В) Искать черепаху Тортиллу
Правильные ответы:
1. — А)
2. — Б)
3. — Б)
4. — А)
5. — Б)