Фильм Приключения Буратино режиссера Леонида Нечаева стал символом этих качеств, оставив яркий след в сердцах зрителей. Насколько хорошо вы помните детали этой чудесной киносказки? Если вы уверены в своих знаниях и готовы проверить свою память, тест – это именно то, что нужно.

Фильм "Приключения Буратино" режиссера Леонида Нечаева стал символом этих качеств, оставив яркий след в сердцах зрителей. Насколько хорошо вы помните детали этой чудесной киносказки? Если вы уверены в своих знаниях и готовы проверить свою память, тест – это именно то, что нужно.1. Что хотел соорудить из полена Джузеппе, когда взял его в руки?А) Ножку для столаБ) ПенекВ) Небольшой столик2. Без чего, по мнению шарманщика Карло, его "сын" не мог пойти в школу?А) Без портфеляБ) Без азбукиВ) Без сменной обуви3. Как долго жил в старой каморке сверчок, по его собственным словам?А) Пятьсот летБ) Сто летВ) Двести лет4. Что обещал сделать Буратино, когда повзрослеет?А) Купить папе тысячу новых куртокБ) Завести ферму со сверчкамиВ) Устроить ему и его другу безбедную старость5. Куда пошел Буратино вместо школы?А) Гулять по городуБ) В театрВ) Искать черепаху ТортиллуПравильные ответы:1. — А)2. — Б)3. — Б)4. — А)5. — Б)