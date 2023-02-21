Судья оценил побои в 30 тысяч рублей компенсации, к которым прибавил затраты на лечение и суд.

В Гусь-Хрустальном родители отсудили у детского сада деньги за драку между воспитанниками. Об этом сообщает пресс-служба Облсуда.В октябре 2022 года в ходе ссоры с другим ребёнком их малыш получил травмы в виде раны на переносице, кровоподтёков на веках левого глаза и мелких царапин. По мнению мамы с папой, воспитатели учреждения не уследили за дошколятами, которые подрались между собой. Они требовали взыскать с детсада 70 тысяч рублей плюс расходы на лечение и судебные тяжбы.Ответчик не оспаривал свою вину, но с исковыми требованиями согласился частично. Судья оценил побои в 30 тысяч рублей компенсации, к которым прибавил затраты на лечение и суд.