Тульское региональное отделение Союза машиностроителей России признали лучшим по итогам работы в прошлом году.

Тульское региональное отделение Союза машиностроителей России признали лучшим по итогам работы в прошлом году. Его куратором является исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко, а председателем Дмитрий Коноплев – заместитель генерального директора НПО Высокоточные комплексы, управляющий директор КБП им. академика А.Г. Шипунова.На втором месте оказалось региональное отделение в Ростове (куратор – генеральный директор холдинга Вертолеты России Андрей Богинский, председатель – управляющий директор ПАО Роствертол Петр Мотренко), третье место получило региональное отделение в Пензе (куратор – генеральный директор холдинга Технодинамика Игорь Насенков, председатель – генеральный директор ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова Алексей Слугин).Как отмечает генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, по итогам 2020 года сменился лидер в рейтинге региональных отделений Союзмаша. Первое место заняло Тульское отделение, которое впервые попало в пятерку лучших. Его куратор – Олег Евтушенко, а председатель – Дмитрий Коноплев. Убежден, что отделение и в дальнейшем будет одним из лидеров рейтинга.Тульская область является одним из основных регионов присутствия Ростеха. Еще 14 предприятий региона входят в состав Корпорации, среди них – КБП им. академика А.Г. Шипунова, Щегловский вал, НПК Техмаш и другие.Наш регион тесно сотрудничает с Союзмашем по всем ключевым направлениям. Во многом благодаря нашей совместной работе темп развития промышленности Тульской области сейчас опережает средний показатель по стране. Особенно высоких результатов мы достигли в машиностроительном комплексе. Наши предприятия совершенствуются, осваивают выпуск новой наукоемкой оборонной и гражданской продукции, – говорит член Бюро Союза машиностроителей России, губернатор Тульской области Алексей Дюмин.Тульское региональное отделение Союзмаша помимо основной деятельности уделяет время и социальным инициативам. Например, ежегодно содействует проведению Всероссийской акции Неделя без турникетов. В 2020 году вместе с Министерством образования Тульской области к участию в акции было привлечено более 27 тысяч учащихся школ и вузов региона.Также отделение оказало поддержку IX Международному молодежному промышленному форуму Инженеры будущего и вошло в тройку наиболее активных участников программы развития массового добровольного донорства крови наряду с региональными отделениями Союзмаша Ростовской области и Республики Башкортостан.