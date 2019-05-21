Владимирская школьница Яна Загородняя заняла первое место в номинации «Макет наружной социальной рекламы антинаркотической направленности»

На очередном заседании Общественного совета при УМВД России по Владимирской области председатель совета Татьяна Сидорова и начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Василий Кукушкин вручили награду победительнице регионального этапа конкурса антинаркотической рекламы - автору плаката - макета наружной социальной рекламы Яне Загородней.В текущем году в ежегодном конкурсе социальной рекламы «Спасем жизнь вместе!» приняли участие более 80 работ, присланных из разных районов Владимирской области.Компетентным жюри, в состав которого вошли представители общественности, сотрудники УНК УМВД России по Владимирской области, психологи, специалисты по соц. рекламе и представители Администрации г. Владимира, были отобраны лучшие работы.В номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики» победителем стала творческая работа «Стремись к свету, скажи наркотикам – нет!» Загородней Яны ученицы 11 класса МБОУ «СОШ №15» г. Владимира. Яна занимается в детском клубе «Спартак» Детско-юношеского центра «Клуб».В номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» победителем стал видеоролик «Мы за ЗОЖ» Мясникова Ивана из Юрьев-Польского района.В номинации «Лучший буклет антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни» лучшим стал буклет «Живи активно! Живи спортивно! Живи позитивно!» Соловьева Тимофея из г. Коврова.Всем победителям и призерам конкурса вручены заслуженные награды. Лучшие работы из Владимирской области направлены в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России для участия во Всероссийском этапе конкурса «Спасем жизнь вместе!».