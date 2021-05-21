21.05.2021

2021-05-21 12:10:04

Вести Владимирской епархии: как выучиться на священника

Епархиальный вестник. 21 мая 2021 г.



Новости от Владимирской епархии.



Сергей Степашин побывал во Владимире на открытии торжеств, посвященных 800-летию со дня рождения Александра Невского. Известный политик принял участие в конференции: "Государство, общество, церковь".



- Монахини готовят поля для посадки овощей. Начало посевных работ благословил митрополит Тихон.



- Как выучиться на священнослужителя? Во Владимирской духовной семинарии начинается прием документов.