Солдаты, числившиеся пропавшими без вести более 80 лет, обрели вечный покой с воинскими почестями.

Объединение «Часовые Памяти» из Владимира, Судогды, Меленок, Гусь-Хрустального, Мурома и поселка Мстера, а также сотрудники компании «Энергосбыт Волга» вернулись из очередной экспедиции. Работы проходили в Велижском районе Смоленской области, где они искали следы солдат и офицеров, павших в годы Великой Отечественной войны.В ходе экспедиции поисковики привели в порядок воинские захоронения в деревнях Нижние Секачи и Селезни.Кульминацией стало торжественное захоронение, состоявшееся 16 июля. 30 бойцов и командиров Красной армии, более восьмидесяти лет числившихся без вести пропавшими, наконец обрели вечный покой с подобающими воинскими почестями. Об этом сообщили представители движения «Поисковики Владимирщины».